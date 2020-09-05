Ученые создали алгоритм для расчета продолжительности жизни

Британские математики проанализировали то, как менялось состояние здоровья свыше 110 тыс. жителей Англии на протяжении нескольких десятков лет, что позволило им создать статистический алгоритм, предсказывающий продолжительность жизни произвольного жителя страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила пресс-служба Университета Восточной Англии.

"Недавно мы изучили то, от каких факторов зависит продолжительность жизни, наблюдая на протяжении 25 лет за здоровьем свыше 110 тыс. британцев, которым исполнилось 60 лет в промежутке между 1990 и 2000 годом. Используя эти данные, мы подготовили оценки по продолжительности жизни для 648 различных профилей риска", - заявила Елена Кулинская, профессор Университета Восточной Англии в Норвике, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

В последние годы ученые активно ищут способы оценивать так называемый биологический возраст человека. Этим термином они обозначают то, как сильно в положительную или отрицательную сторону отличаются ткани и органы конкретного индивида по сравнению с его сверстниками. Подобные расхождения могут быть связаны как с особенностями диеты и вредными привычками, так и с генами, связанными со старением человеческого организма.

Долгое время исследователи считали, что точные данные такого рода нельзя получить из-за того, что процесс старения почти не отражается на уровне активности генов и характере их работы. В последние годы были получены убедительные свидетельства того, что это не так и что биологический возраст человека можно получить, проанализировав состав его крови и обработав полученные данные при помощи систем машинного обучения.

С другой стороны, недавно ученые обнаружили, что схожей точности расчетов можно добиться, обрабатывая при помощи нейросетей или статистических алгоритмов большие массивы информации, собранные медицинскими и социальными службами. Это позволяет достаточно точно вычислять биологический возраст человека, опираясь на набор его вредных привычек, хронических болезней и условий обитания.

Кулинская и ее коллеги адаптировали эту методику для решения схожей, но несколько другой задачи - вычисления того, как долго проживет тот или иной человек, опираясь на историю его болезней, положение в социуме и другие статистические и демографические факторы.

Для этого ученые проследили за тем, как менялось здоровье свыше 110 тыс. британцев, вышедших на пенсию в конце прошлого столетия. Данные, собранные в ходе этих наблюдений, помогли британским математикам выделить ряд закономерностей, которые связывают долголетие с различными вредными привычками, особенностями стиля жизни, хроническими болезнями и различными экономическими факторами.

Ученые использовали их для создания алгоритма, позволяющего предсказать то, как долго проживет тот или иной человек, живущий в Британии и не планирующий менять места жительства и рода занятий. Текущая версия этого алгоритма не учитывает то, как на типичную продолжительность жизни влияют глобальные эпидемии, подобные COVID-19, однако в ближайшее время математики планируют учесть их существование.

Подобные расчеты, как отметили ученые, будут особенно интересны для страховых компаний и государственных органов, так как они помогут им просчитать то, как много средств понадобится для поддержания комфортной жизни и здоровья людей, еще не достигших преклонного возраста.