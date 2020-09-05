Найдены лекарства против особо опасного рака легких

Ученые Техасского университета в США нашли два препарата, которые помогают подавить рост и распространение особо опасного немелкоклеточного рака легких (НМРЛ). Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert!.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, исследователи применили мультиспектральную оптоакустическую томографию (MSOT) для изучения внутренней части опухолей НМРЛ человека, пересаженной мышам. Специалисты проверили действие экспериментальных лекарств - тартрата циклопамина (CycT) и гем-связывающего пептида 2 (HSP2) - на кровеносные сосуды в новообразовании и на то, насколько хорошо они переносят кислород к злокачественным клеткам.

Оказалось, что оба препарата значительно подавляли рост опухолей. При этом их ткани поглощали меньше кислорода и вырабатывали меньше АТФ - молекул, обеспечивающих энергия для протекания биохимических реакций. Это происходило за счет уменьшения аномального количества кровеносных сосудов. В результате в микросреде опухоли содержалось такое же количество кислорода, как и в здоровых тканях.

НМРЛ - наиболее распространенная форма рака легких, составляющая около 85-90 процентов из почти 230 тысяч случаев рака легких, диагностируемых каждый год в США. Пятилетняя выживаемость при раке легких остается на уровне всего 10-20 процентов.