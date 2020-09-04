В ВОЗ рассказали, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в мире может начаться не раньше середины 2021 года. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По ее словам, пока ни одна из вакцин-кандидатов на испытаниях в ходе второй и третьей стадии не показала эффективности на уровне не менее 50%.

"Мы действительно не ожидаем массовой вакцинации до середины следующего года. Третья фаза (испытаний, - ред.) должна занять больше времени, потому что нам необходимо увидеть, насколько вакцина защищает от болезни и насколько она безопасна", - заявила Харрис.