Названы продлевающие молодость продукты

Российский доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал пять продуктов, способных продлить молодость.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит "Вечерняя Москва".

Гинзбург рекомендует включать в свой рацион зеленый чай, поскольку он замедляет процесс старения и омолаживает организм. По его мнению, следует выпивать две-три чашки зеленого чая ежедневно.

В список омолаживающих продуктов также вошли оливковое масло, льняное семя и рыба. Они богаты насыщенными жирными кислотами, которые оказывают противовоспалительное действие. "Они защищают сосуды от прогрессирования атеросклероза", - уточнил врач.

Кроме того, Гинзбург советует есть горький шоколад без добавленного сахара. "Ищите его с заменителем сахара, нам нужно чем-то заменить сахар, чтобы не повышать уровень глюкозы в крови", - пояснил он.