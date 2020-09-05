Оценена вероятность заразиться коронавирусом от летучих мышей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Илья Артюшин заявил, что существует более сотни коронавирусов, однако лишь три из них представляют опасность для людей.

"Поэтому вероятность получить именно такой коронавирус от летучей мыши, один из трех известных, можно считать, что ее почти нет. Понятно, что разное бывает, мы многое не знаем, но это крайне маловероятное событие", - отметил он.

По словам Артюшина, известные человечеству коронавирусы передавались от рукокрылых через промежуточных хозяев. Чтобы получить от летучих мышей COVID-19, нужно совершить "что-то экстраординарное". Например, употребить сырое животное в пищу или долго контактировать с его пометом.

"Какой-то контакт, когда мышь залетела к вам в комнату, вы ее поймали тряпкой и выпустили в окно, он с исчезающе малой вероятностью может привести к передаче вируса", - добавил эксперт. Он порекомендовал использовать респиратор при обращении с животными, а также соблюдать гигиенические меры.

В августе стало известно, что Роспотребнадзор начал исследование, в котором специалисты изучат летучих мышей из разных регионов России на наличие коронавируса. Таким образом эксперты хотят установить возможные пути распространения инфекции.