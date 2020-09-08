Медики указали на необычные симптомы болезни сердца

Специалисты предупреждают, что болезнь сердца может проявляться необычными симптомами, которые ассоциируются с другими, менее опасными нарушениями. Например, могут возникать зубная боль, дискомфорт в животе или тошнота, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Болезнь сердца - это термин, обозначающий любое заболевание сердечной мышцы. В отличие от сердечно-сосудистых заболеваний, которые характеризуются проблемами кровеносных сосудов и кровообращения вкупе с сердцем, болезнь сердца подразумевает деформации самого органа.

Медики Британского фонда сердца (British Heart Foundation) указали на необычные симптомы болезни сердца, сообщает издание Express.



Зубная боль. Патология сердца может вызвать ее из-за расположения блуждающего нерва, который проходит от мозга к различным органам тела, включая сердце и легкие. В некоторых случаях такая боль является признаком сердечного приступа.

Отеки. Задержка жидкости в тканях, вздутие живота, лодыжек могут быть сигналами сердечной недостаточности. Если нет объясняющих причин отечности лодыжек, нужно обязательно поговорить об этом с терапевтом, дают совет эксперты.



Тошнота. По данным Американской кардиологической ассоциации, тошнота может быть предупреждающим признаком сердечного приступа, который чаще встречается у женщин.

Боль в животе. Пациенты описывают боль, испытываемую при сердечном приступе, как недомогание в животе. Часто она сопровождается ощущением тяжести без резких колющих симптомов, как правило, сохраняется более нескольких минут.

Потливость. Если человек начинает потеть, испытывая дискомфорт в груди, руке, шее или челюсти, это может указывать на сердечный приступ, констатируют медики.

Толстая шея. Обычно с риском сердечных заболеваний соотносят размер талии, но специалисты отмечают, что значение имеет и объем шеи. Окружность шеи 16 дюймов или больше у мужчин и 13 дюймов или больше у женщин может указывать на более высокую вероятность повышенного артериального давления, высокого уровня триглицеридов и низкого уровня "хорошего" холестерина - факторов сердечного приступа, предупреждают медики.

Эректильная дисфункция. Болезнь сердца часто сопровождается процессом скопления холестериновых бляшек в артериях. Нарушая здоровое кровообращение, он также содействует возникновению проблем с потенцией у мужчин. Если эпизод эректильной дисфункции оказывается не единичным, нужно обязательно проверить сердце.

