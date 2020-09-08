В России выпустили в оборот первую партию вакцины от коронавируса

Первая партия российской вакцины от коронавируса вышла в гражданский оборот. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции Sputnik V, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса.