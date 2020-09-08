Названы пять мифов о вакцинации от коронавируса

Департамент здравоохранения Москвы назвал пять мифов о вакцинации от коронавируса. Соответствующая инфографика опубликована в Telegram-канале ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первым мифом Депздрав назвал мнение о том, что вакцина от гриппа может защитить от коронавируса. В департаменте уточнили, что прививка от гриппа нужна, но она не заменяет любую другую. Кроме того, одна инфекция может усилить другую и привести к более тяжелым осложнениям.

Кроме того, Депздрав опроверг предположение о том, что те, кто вакцинируются от коронавируса, могут заболеть и заразить тех, кто рядом - это невозможно, так как препарат не содержит самого коронавируса, а в основе вакцины лежат векторы-носители, содержащие лишь часть вируса. В ответ на встречу с ними организм будет вырабатывать защитные антитела, говорится в сообщении.

Третий миф, по данным Депздрава, заключается в том, что российскую вакцину слишком быстро разработали и не проверили на безопасность. Там указали, что препарат успешно испытали сначала на лабораторных животных, а затем на добровольцах, тем самым доказав его безопасность. В сообщении подчеркивается, что вакцина переносится организмом "так же, как прививка".

Четвертым мифом Депздрав назвал мнение о том, что для получения прививки от коронавируса надо на полгода ложиться в больницу. В департаменте объяснили, что, несмотря на то, что исследование длится 180 дней, пациентам надо будет посетить медицинское учреждение лишь несколько раз: один раз пройти полное обследование, два раза - приехать на вакцинацию. Контролировать состояние после прививки будут с помощью мобильного приложения, консультаций с врачами и телемедицины, а некоторые пациенты получат специальные электронные браслеты.

Пятый миф, согласно Депздраву, заключается в том, что после вакцинации у пациента может не развиться иммунитет к коронавирусу, или он продержится недолго. На это в департаменте ответили, что у всех, кто двукратно получил вакцину, на первый и 21-й день, появились антитела. Это говорит о формировании иммунитета, который сохраняется надолго, уточнили в департаменте.

Ранее научный центр "Вектор" показал второй российский препарат от коронавируса "ЭпиВакКорона". В Роспотребнадзоре указали, что препарат доказал свою безопасность и эффективность еще на доклиническом этапе исследований. Президент России Владимир Путин анонсировал появление второго препарата в сентябре.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа объявил Владимир Путин. Препарат назвали "Спутник V", его производство запустили 15 августа. Сначала вакцину получат медики и граждане из групп риска, массовая вакцинация запланирована на середину сентября.