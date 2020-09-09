В России началась маркировка вакцины "Спутник V"

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи начал маркировать свою вакцину против коронавируса, что позволит проследить движение каждой упаковки препарата от производителя до пациента.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минздрава РФ.

"Филиал "Медгамал" ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России, одно из старейших в России предприятий по производству медицинских иммунобиологических препаратов, начал цифровую маркировку вакцины для профилактики коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Маркировка позволяет проследить движение каждой упаковки вакцины от производителя до пациента", - говорится в сообщении.