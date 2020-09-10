Популярный напиток, который предотвращает слабоумие

Кофе в последние несколько лет "реабилитировали", рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Производители, по ее словам, стараются сделать продукт максимально полезным, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

- Среди положительных свойств кофе и растворимого, и заварного, пожалуй, можно выделить тонизирующий эффект, наличие антиоксидантов. Кофе помогает коже дольше сохранять молодость и упругость. Интересный факт - напиток предохраняет от развития слабоумия, - отметила медик.

Однако людям с заболеванием нервной системы, психическими расстройствами, повышенной агрессивностью, проблемами ЖКТ кофе пить не следует, поскольку он раздражает стенки слизистой и имеет тонизирующий эффект.

Также нужно помнить, что кофеин выводит жидкость из организма, а это приводит к обезвоживанию.

Если по медицинским показаниям кофе запрещен, то его можно заменить на цикорий.