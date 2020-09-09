Раскрыта опасность одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Одновременное заражение гриппом и коронавирусом может приводить к смертельному исходу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказал врач-оториноларинголог Владимир Зайцев сайту АиФ.

Как пояснил Зайцев, и грипп, и коронавирус вызывают проблемы с бронхами и легкими.

"В результате, человек получает два крайне неприятных и опасных состояния, организму вдвойне сложно - и так каждое из них бьет по двум точкам как минимум", - сказал врач.

Также Зайцев добавил, что при одновременном заражении возникает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, что может привести к полиорганной недостаточности.

В то же время врач отметил, что течение заболеваний зависит от многих факторов. Например, сон и спортивная подготовка помогают легче переносить заражение.