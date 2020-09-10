Названы ранние симптомы рака кишечника

Хирург-колопроктолог Александр Малышев ответил на распространенный вопрос пациентов о том, как распознать рак кишечника на ранней стадии. О характерных симптомах этого опасного заболевания медик рассказал на своей странице в Instagram.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mk.ru, по словам Малышева, распознать заболевание можно по таким характерным симптомам, как повышенное газообразование и общий дискомфорт в животе. Все это происходит на фоне развития полипов на слизистой кишечника, которые можно удалить во время колоноскопии. Если сделать это вовремя, высока вероятность, что болезнь больше не вернется.

Для второй стадии характерны резкое снижение веса, изменение стула и даже выделение крови. На более поздних стадиях происходит разрушение стенки кишечника и прорастание опухоли в желудок, мочевой пузырь и другие органы.

Чтобы не допустить развития болезни, нужно следить за своим здоровьем и проходить плановые обследования кишечника, начиная с 45 лет, рекомендует врач. Опухоли в кишечнике растут медленно, но все равно могут привести к серьезным последствиям для здоровья, пояснил врач.