Названы самые важные витамины в осенний период

Наиболее важную роль в защите организма от сезонных заболеваний играет бета-каротин, поэтому в осенний период, когда повышается уровень заболеваемости, стоит употреблять содержащие его продукты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом заявил врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

"В осенний период нужно потреблять продукты насыщенного оранжевого, желто-оранжевого цвета. Желто-оранжевые овощи, фрукты: персики, абрикосы, слива внутри желтая, тыква, морковь, дыня. Эти продукты богаты бета-каротином - веществом, которое является предшественником витамина А", ― рассказала она.

Как пояснила Аппетаева, А - основной витамин, защищающий слизистые верхних дыхательных путей от проникновения вирусов, бактерий, однако при чистом употреблении он может быть токсичен.

Иммунолог отметила, что бета-каротин может запасаться в печени, а при необходимости ― трансформироваться в витамин А.

Кроме того, по ее словам, другим важным элементом для организма в осенний период является витамин С, благодаря которому улучшается клеточный иммунитет, а сами клетки организма защищены от повреждений.