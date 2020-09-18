Медики назвали один из лучших доступных продуктов для снижения давления

Эксперты Британского фонда сердца (British Heart Foundation) сообщили, что одним из самых эффективных и доступных продуктов, которые способствуют снижению высокого кровяного давления является свежий чеснок или чесночный экстракт.

"Около 50 процентов сердечных приступов связаны с высоким кровяным давлением, но все же есть возможность обратить проблему вспять до того, как она нанесет ущерб сердечно-сосудистой системе. Выбор здорового сбалансированного питания является одним из самых эффективных решений для этого",- сообщили медики.

Они отметили, что согласно данным обзора, который посвящен использованию натуральных растительных компонентов, свежий чеснок способствует снижению кровяного давления.

"Клинические исследования показывают, что экстракт чеснока с замедленным высвобождением может иметь большее влияние на артериальное давление",- говорят авторы обзора.

Специалисты Британского фонда сердца провели исследования, в которых приняли участие 87 человек, страдающих повышенным кровяным давлением. Часть добровольцев добавили в свой рацион чеснок. Именно у них было отмечено снижение диастолического давления на шесть миллиметров ртутного столба, а систолического - на двенадцать.

Отметим, что чеснок обладает и другими полезными свойствами, а именно:

укрепляет иммунитет;

ускоряет метаболизм;

снижает уровень "вредного" холестерина;

снижает риск развития деменции и болезни Альцгеймера;

способствует укреплению костей;

снижает риск развития онкологических заболеваний;

обладает антигельминтным действием;

предотвращает образованию камней;

благотворно влияет на нервную систему;

поможет при метеоризме и колите.

При этом не стоит забывать,что как и все продукты, чеснок имеет ряд противопоказаний. Поэтому перед включением его в меню проконсультируйтесь со своим доктором.