Объяснен способ похудеть без диет

Чтобы похудеть, необязательно ограничивать себя в продуктах. А чтобы контролировать питание, можно воспользоваться "методом тарелки", объяснила диетолог Адриана Орос.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет АВС.

Так, половину тарелки при приеме пищи должны составлять овощи, четверть - белковые продукты (яйца, рыба, мясо, бобовые), а еще четверть - сложные углеводы (паста, рис, картофель или цельнозерновой хлеб). Также можно добавлять в еду немного оливкового масла, орехов или авокадо, уточнила Орос.

По ее словам, худеющие, как правило, забывают о важности сложных углеводов и подбирают не те белки. Кроме того, они забывают соблюдать разнообразие в пище. При использовании метода "тарелки" эксперт посоветовала готовить блюда постепенно: сначала добавить сырые овощи, затем белки, а потом углеводы. В самом конце добавляется немного полезных жиров.