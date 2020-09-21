Доктор Мясников объяснил, отчего резко выпадают волосы

В эфире канала "Россия 1" доктор Александр Мясников рассказал, что делать, если у вас резко стали выпадать волосы. Для начала надо обратиться к терапевту и определить, какое это выпадение волос - гнездовое либо диффузное. Это очень важно!

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, волосы выпадают всегда, но в норме их должно быть не более 150 в день. Если вы собрали явно больше, это значит, что мы говорим о диффузной модели выпадения волос, а это всегда симптом чего-то! Например, малокровия из-за обильных менструаций или миомы. Это может быть недостаток ферритина, может быть недостаток магния, могут быть какие-то хронические заболевания.

Выпадение волос может говорить о недостатке функции щитовидной железы. Да и просто стрессы могут привести к модели диффузного выпадения волос. А значит, надо проверить щитовидную железу, проверить ферритин и понять, что именно с вами происходит.

Как только вы найдете причину, все восстановится. Потому что это гибнут не новые фолликулы, а выпадают неживые волосы, которые уже отжили свой век и выпали бы и так, просто позже.