О каких болезнях расскажет запах изо рта

В интервью врач-патофизиолог, иммунолог Алена Парецкая перечислила разновидности неприятного запаха изо рта, а также рассказала, на какие проблемы со здоровьем они могут указывать, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

По мнению медика, как правило, причинами появления так называемого "галитоза" являются проблемы с зубами, в результате чего появляется неприятный гнилостный запах.

Другие же оттенки могут свидетельствовать о более серьезных недугах.

"Специфический запах, например, ацетона, указывает на кетоацидоз, когда уровень инсулина очень низкий и организм для энергии начинает использовать жировые отложения. В ответ формируются кетоны, которые в высоких концентрациях становятся ядом. Кетоацидоз - серьезное состояние, представляющее угрозу для здоровья и жизни",- заявила медик.

Она отметила, что, если дыхание пахнет мочой, то это свидетельствует о проблемах с почками, рыбный запах указывает на нарушение обмена аминокислот, а печеночный - на гепатит.

Врач советует при появлении подобных симптомов незамедлительно обращаться к медикам.

