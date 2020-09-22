В России разрешили испытания еще одной вакцины от коронавируса

Минздрав России разрешил клинические испытания еще одной вакцины против коронавирусной инфекции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщили в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.

Разработка центра - цельновирионная инактивированная вакцина от COVID-19. Как пояснили в центре, в таких вакцинах используются либо ослабленные вирусы, неспособные вызвать инфекционные заболевания, либо убитые, то есть инактивированные.

Испытания нового препарата будут проходить в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске и начнутся в ближайшее время. В них могут принять участие более трех тысяч добровольцев. В центре указали, что это будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения и международных регуляторов.

После вакцинации добровольцев изолируют в стационаре на 16 дней. Генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов рассказал, что клинические исследования планируется завершить в ноябре текущего года.

Ранее Всемирная организация здравоохранения поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V". Представитель международной организации Ханс Клюге выразил признательность министру здравоохранения России Михаилу Мурашко за поэтапные шаги по разработке вакцины и добавил, что она безопасна и эффективна.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, произведенной в России. Препарат назвали "Спутник V". Его производство запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян. Параллельно с пострегистрационными испытаниями этого препарата также ведутся клинические исследования другой российской вакцины, разработанной центром "Вектор".