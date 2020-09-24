Доказан вред фруктозы

Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Калифорнийского университета в Дэвисе, потребление кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, по-видимому, так же вредно для здоровья, как и потребление сахара в виде фруктозы. В исследовании сообщается о рисках для здоровья, связанных с типом потребляемого сахара, но также обнаруживаются новые риски при сочетании сахаров, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Это происходит потому, что большая часть потребляемой фруктозы попадает в печень. Когда фруктозы слишком много, печень производит мочевую кислоту и жир в форме триглицеридов, что увеличивает риск ожирения печени, сердечных заболеваний и подагры.

Исследования показали, что фруктоза по сравнению с глюкозой увеличивает факторы риска болезней сердца и диабета. Это привело к предположению, что глюкоза в кукурузном сиропе с высоким содержанием фруктозы является доброкачественной.

Новое исследование, опубликованное в Metabolism Journal, проверило это предположение, изучив различия в факторах риска для здоровья в зависимости от типа сахара. Участники употребляли напитки, содержащие фруктозу, глюкозу, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы или контрольный препарат аспартама, и исследователи проанализировали их кровь на предмет известных факторов риска сердечных заболеваний и диабета.

Рост был самым высоким для кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы из-за взаимодействия фруктозы и глюкозы.

