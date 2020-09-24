Диетолог рассказала, какая еда поможет поднять настроение и укрепит здоровье

Как с помощью еды повысить уровень счастья? Наши органы пищеварения, а именно кишечник влияют на наше настроение и отвечают за иммунитет в целом. Диетолог Наталья Самойленко рассказала в Instagram, что нужно есть, чтобы повысить настроение и самочувствие, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

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Стресс влияет на пищевое поведение, многим хочется больше сладкого и калорийного. Чтобы не было скачков веса, нужно научиться балансировать энергию. Здесь нам помогут:

витамины группы В, витамин С и D

цинк, йод, селен, калий, магний

Омега-3, которые содержатся в жирных сортах рыбы. Омега 3 улучшает работу мозга и содержит аминокислоту триптофан. Как следствие - вырабатывается серотонин.

Продукты, от которых можно получить не только счастье, но и укрепить здоровье:

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Рыба и морепродукты - как основной прием пищи, по 100-150 г в день.

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Шоколад - известное средство по борьбе с депрессией. Он содержит магний, который помогает снизить уровень гормона стресса - кортизола. К шоколаду применяем правило экватора - едим его до 15:00, но не более 20-30 г в день. Процент какао должен быть не менее 75%.

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Фрукты и овощи содержат витамины группы В, микроэлементы, клетчатку - все это создает питательную флору для нашего кишечника.

Банан, кстати, идеальный фрукт для поднятия настроения, но его также едим в первой половине дня.

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Орехи (кроме арахиса и кешью), семена льна, кунжута, тыквы содержат Омега 3 и железо, идеально подходят для перекуса.

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Кисломолочные продукты (кефир или натуральный йогурт) нужны для того, чтобы кишечник чувствовал себя комфортно. Лучше употреблять 200-250 мл во второй половине дня и не совмещать с фруктами.

Цельнозерновые крупы способствуют метаболизму, принимаем до 15:00.

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Мясо и субпродукты содержат железо и будут положительно влиять на настроение и на имунитет в том числе. Красные сорта мяса едим в обед вместе с овощами. Белые сорта иногда можно и на ужин.

Бобовые повышают уровень серотонина. С их помощью можно контролировать уровень сахара.

Вода благотворно влияет на наши эмоции и помогает снизить вес. Пьем воду за полчаса до еды и через час после. Можно добавлять лимон или имбирь.

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Если в течение дня вы будете добавлять эти продукты в свой рацион, то через короткий промежуток времени будете чувствовать себя более счастливыми и здоровыми.

