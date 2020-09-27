У первого излечившегося от ВИЧ человека обнаружили рак в последней стадии

У первого в мире излечившегося от ВИЧ человека Тимоти Рэя Брауна (Timothy Ray Brown), известного как "берлинский пациент", обнаружили рак в последней стадии. Об этом сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2007 году Браун прошел процедуру пересадки костного мозга для лечения лейкемии, что позволило ему излечиться от ВИЧ. Однако в 2019 году у него произошел рецидив рака крови.

Отмечается, что после трансплантации ВИЧ больше не проявлял себя, но лейкемия вернулась. В этом году, по словам пациента, рак стал широко распространяться по организму.

На настоящий момент подтверждено лишь два случая полного излечения от ВИЧ. Американец Тимоти Рэй Браун и Лондонский пациент перенесли пересадку костного мозга для лечения рака крови. При этом Тимоти Браун считается первым человеком, сумевшим победить ВИЧ-инфекцию, диагноз ему поставили еще в 1995 году, он излечился от вируса в 2007 году после трансплантации.