Лауреат Нобелевской премии в области медицины работает над вакциной от COVID-19

Британец Майкл Хоутон, который стал лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2020 год, занимается исследованиями по созданию вакцины от нового коронавируса.

Об этом говорится в заявлении канадского Университета Альберты, где профессор работает с 2010 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Достижение Майкла Хоутона невозможно переоценить, - заявил президент вуза Билл Флэнаган. - Доктор Хоутон сделал этот мир лучше. Как президент Университета Альберты, вуза, которому он посвятил свое время, я очень рад, что его работа получила такое признание".

В документе также отмечается, что профессор "недавно начал работу по созданию вакцины от COVID-19, а ранее в 2004 году он создал успешную вакцину против вируса SARS-CoV-1, но она так и не была востребована, так как этот вирус исчез".