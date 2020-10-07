Ученые определили время активности коронавируса на коже человека

Ученые из Университета префектуры Киото выяснили, что коронавирус может сохранять активность на коже человека в пять раз дольше, чем грипп, исследование ученых появилось в журнале Clinical Infectious Diseases, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи сделали позволяющую безопасно воспроизводить клинические исследования по нанесению патогенов на кожу человека модель. Затем они оценили стабильность SARS-CoV-2 и вируса гриппа A (IAV), смешанных с культуральной средой или слизью верхних дыхательных путей.

Оказалось, что SARS-CoV-2 и IAV инактивировались на коже быстрее, чем на других поверхностях, таких как пластик, сталь, стекло. SARS-CoV-2 выживал на коже в среднем 9,04 часа, а IAV - 1,82 часа.

По данным исследователей, оба вируса эффективно удалялись с кожи с помощью дезинфицирующих средств.

Ранее группы ученых из Швеции и Германии обнаружили генетический фактор, ухудшающий прогноз при заражении коронавирусом. Участок ДНК, унаследованный от неандертальцев, должен защищать от вирусов. Предполагается, что у носителей этого фрагмента генома иммунитет начинает бороться с COVID-19 слишком активно, что ведет к ослаблению организма и трехкратному увеличению риска тяжелого течения болезни.

В Роспотребнадзоре ранее также сообщили об исследованиях американских ученых, которые показали, что пациенты, переболевшие сезонным ОРВИ, могут иметь антитела и к COVID-19.