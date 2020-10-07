Названы симптомы коронавируса, при которых нельзя лечиться дома

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала симптомы коронавирусной инфекции, при которых нельзя лечиться дома. Об этом она написала на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, заболевший должен тщательно следить за температурой тела и кислородом в крови.

При температуре выше +38,3°C, которая не контролируется препаратами, человек нуждается в срочной медицинской помощи. К медикам также стоит обратиться в том случае, если оксиметр показывает насыщение кислородом менее 94%.

Также Малышева посоветовала следить за дыханием.

"Если одышка мешает говорить, появляется в покое или при легкой нагрузке - это повод обратиться к врачу", - уточнила ведущая.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов - умерли.