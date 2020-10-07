Ученые объяснили развитие тяжелых осложнений от коронавируса

Международная группа ученых объяснила, почему при COVID-19 у одних людей развиваются тяжелые симптомы, а у других возникают легкие симптомы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи с помощью секвенирования РНК выяснили, как CD4+ Т-клетки реагируют на вирус SARS-CoV-2. На ранних этапах болезни у пациентов, госпитализированных с тяжелыми случаями COVID-19, вырабатывается новая подгруппа Т-клеток, которая потенциально может уничтожать В-клетки и снижать выработку антител.

CD4+ Т-клетки, специфически распознающие коронавирус, производят молекулы РНК (транскрипты), которые являются продуктами активности генов и формируют транскриптом клетки. Изучение транскриптома отдельных клеток позволяет определить функции этих клеток и их реакцию на различные факторы. Один из типов CD4+ Т-клеток предупреждает организм об инфекции и привлекает другие иммунные клетки к борьбе с инфекцией. Клетки TFH заставляют B-клетки производить антитела, а регуляторные Т-клетки (Treg) подавляют излишнюю активность иммунной системы.

Исследователи изучили образцы 40 пациентов с COVID-19, при этом 22 человека были госпитализированы, а у остальных были легкие симптомы. У госпитализированных пациентов наблюдался более высокий уровень цитотоксических TFH-клеток, которые могут усугубить инфекцию. Вместо того, чтобы помогать B-клеткам производить антитела, они способствовали их уничтожению.