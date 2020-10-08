Врач назвала самых опасных больных коронавирусом

Главный детский инфекционист управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Калугина назвала самых опасных пациентов с коронавирусом для окружающих, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, к такой категории относятся больные с легкой формой заболевания, так как они могут дольше оставаться переносчиками вируса, чем тяжелые пациенты. Врач отмечает, что такая тенденция есть во всех возрастных группах, в том числе и у детей.

Калугина рассказала, что в стационаре детской клинический больницы №11 Екатеринбурга находится до 70% детей без внешних проявлений признаков коронавируса, однако их нельзя выписывать, чтобы не допустить заражения окружающих.