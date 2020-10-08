Датчик за пять центов обнаружит COVID-19 за 10 минут

Новый датчик, созданный инженерами, способен обнаружить COVID-19 за 10 минут. Вся конструкция стоит не более 5 центов, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Новое устройство, разработанное в Caltech, было названо SARS-CoV-2 RapidPlex и представляет собой не что иное, как домашний комплект с датчиком и модулем Bluetooth. Данному устройству нужно капля крови пользователя и, чтобы определить, заражен ли донор или был заражен COVID-19 всего за 10 минут. В некотором смысле, это устройство - нечто среднее между домашним тестом на глюкозу или тестом на беременность. Устройство может использоваться многократно.

Когда на датчик, заполненный графеном, попадает материал в виде крови или слюны, небольшие поры на его поверхности закрываются и захватывают частицы вируса SARS-CoV-2. После предварительного смазывания пользователи должны выполнить тонкую биохимическую обработку. Просто добавьте каплю раствора через минуту после добавления образца, подождите еще одну минуту, а затем добавьте еще одну каплю.

Однако до того, как описанный датчик выйдет на рынок, возможно, пандемии уже не будет никаких следов.