https://news.day.az/medicine/1277969.html Перечислены способы не заразиться коронавирусом в общественном транспорте
Перечислены способы не заразиться коронавирусом в общественном транспорте
Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, как можно уберечься от заражения коронавирусом в общественном транспорте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Главное - надевать маску, причем не когда вы подходите к кассе, а за несколько десятков или сотен метров до входа в метро. Или на остановке автобуса, потому что там тоже скапливается большое количество людей, часто без масок. Обязательно находиться в маске все время пребывания в транспорте", - сказал он.
Он добавил, что открытое окно в салоне автобуса или вагоне поезда снижает вероятность заражения.
Также Покровский посоветовал ходить пешком.
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