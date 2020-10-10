ВОЗ создала группу по изучению повторного заражения коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения создала специальную группу для изучения случаев повторного заражения covid-19. Об этом заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, передает Day.Az со ссылкой на КП.
Отмечается, что у организации есть определённые данные о выработке сильного иммунитета у людей, но пока неизвестно, сколько именно он будет защищать организм.
- Мы в курсе случаев повторного заражения. У нас есть специальная рабочая группа по повторному заражению, потому что сейчас у нас много вопросов, - сказала Керкхове.
Напомним, из-за активного распространения коронавирусной инфекции среди населения многие страны решили закрыть свои границы и ввели ограничительные меры.
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