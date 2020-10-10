Названы новые симптомы заражения коронавирусом

Британские ученые назвали новые симптомы заражения коронавирусом. Среди них: боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах. Ссылку на исследование для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты подчеркивают, что проявление симптомов зависит от возраста инфицированных и особенностей организмов.

Министерство здравоохранения Великобритании решило не вносить обнаруженные новые признаки инфекции в список индикаторов COVID-19, чтобы не перегружать центры тестирования.