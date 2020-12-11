Биологи открыли пять генов, связанных с высоким риском смерти от COVID-19

При изучении геномов более двух тысяч людей с осложнениями при COVID-19 молекулярные биологи выделили пять генов, мутации в которых определяют тяжесть развития болезни. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За последние полгода ученые выделили несколько факторов, которые могут повлиять на повышенный риск заражения коронавирусом нового типа и гибель от COVID-19. В частности, его очень тяжело переносят пожилые люди, диабетики, люди с врожденными болезнями сердца и сосудов или с лишним весом, а также носители второй группы крови и мутации в гене APOE, которая связана с болезнью Альцгеймера.

Кроме этого ученые выделили несколько вариаций в ДНК, у людей с которыми COVID-19 чаще проходит с осложнениями. Как впоследствии выяснили палеогенетики, одну из них, которая связана с геном SLC6A20 и соседними участками третьей хромосомы человека, наши предки предположительно унаследовали от неандертальцев.

Биолог из Эдинбургского университета Кеннет Бэйли и его коллеги определили потенциальный механизм, по которому у многих пациентов с COVID-19 появляются самые серьезные осложнения. Кроме того, они выделили пять генов, которые очень сильно влияют на вероятность развития. Для этого они исследовали геномы британцев, которые пережили самые тяжелые формы коронавирусной инфекции или умерли от этой болезни.

В общей сложности биологи расшифровали геномы более 2,2 тыс. больных, которые попали в реанимационные отделения британских больниц с диагнозом COVID-19. Затем они сопоставили наборы мелких мутаций в их геномах. Подобным образом ученые пытались выделить гены, вариации в которых особенно сильно влияли на вероятность развития тяжелых форм коронавирусной инфекции.

В результате они выделили в ДНК около 15 ранее неизвестных точечных мутаций, которые особенно сильно влияли на вероятность гибели их обладателя или его попадания в реанимацию. Проанализировав их расположение внутри генома, ученые пришли к выводу, что мутации находились в пяти генах - IFNAR2, TYK2, OAS1, DPP9 и CCR2.