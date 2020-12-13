Врач рассказал, когда наступает пик всех проблем при заражении COVID-19

Главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко рассказал, когда наступает пик всех проблем при заболевании COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проценко напомнил, что есть много проявлений коронавируса, например, кожные. Врач также отметил воздействие COVID-19 на нервную систему, что может привести к депрессии и парасуицидальным мыслям.

"Пик всех проблем - это где-то 7-10-е сутки заболевания", - заключил Проценко.