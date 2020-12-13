https://news.day.az/medicine/1297963.html Врач рассказал, когда наступает пик всех проблем при заражении COVID-19
Врач рассказал, когда наступает пик всех проблем при заражении COVID-19
Главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко рассказал, когда наступает пик всех проблем при заболевании COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Проценко напомнил, что есть много проявлений коронавируса, например, кожные. Врач также отметил воздействие COVID-19 на нервную систему, что может привести к депрессии и парасуицидальным мыслям.
"Пик всех проблем - это где-то 7-10-е сутки заболевания", - заключил Проценко.
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