У больных COVID-19 нашли общую особенность иммунитета

У пациентов с COVID-19 нашлась общая особенность иммунитета. Как пишет Guardian, об этом сообщили исследователи из Йельского университета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ученых, большое количество аутоантител, поражающих организм вместо возбудителей болезней, в крови провоцировало осложнения при COVID-19, также они названы причиной длительного течения инфекции.

Ученые нашли у зараженных коронавирусом множество антител с отклонениями от нормы, которые блокировали противовирусную защиту, уничтожали полезные иммунные клетки и атаковали организм.

Выяснилось, что чем больше у пациентов аутоантител в крови, тем хуже они переносили инфекцию.

Более 5% госпитализированных имели аутоантитела, которые ослабляли ключевой элемент иммунной защиты, управляемый интерфероном, отмечается в сообщении.