Российский ученый назвал важное отличие COVID-19 от гриппа

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков назвал важное отличие коронавируса от гриппа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, COVID-19 мутирует гораздо дольше вируса гриппа, поэтому ожидать быстрых мутаций, из-за которых придется часто вакцинироваться, не стоит.

В случае гриппа каждый год появляется новый вариант, отметил российский ученый. При этом для коронавируса такой сценарий невероятен, поскольку он по-другому устроен.

Так, вирусы гриппа могут "постоянно между собой обмениваться и давать какие-то вариации". "У коронавируса же единый геном, и поэтому быстрое появление какого-то нового штамма практически невероятно", - сказал специалист.

Он добавил, что благодаря этому вакцина от COVID-19 будет работать длительное время и обеспечивать хорошую защиту.