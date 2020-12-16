Этот продукт считается лучшим для гипертоников

Если вы ищете естественный способ поддержать свое сердце, не ищите ничего, кроме простого чеснока. Суперпродукт во всех смыслах этого слова, этот родственник лука с острым запахом считается во многих культурах по всему миру эффективным средством профилактики и лечения различных болезней, в том числе гипертонии, передает Day.Az со ссылкой на МедикФорум.

По словам ученых, способность чеснока значительно снизить риск развития гипертонии во многом связана с присутствием сульфидов чеснока и аллицина.

Аллицин - это вещество, обладающее способностью расслаблять кровеносные сосуды, тем самым снижая повышенное кровяное давление у некоторых людей. Одно исследование даже отметило, что эффективность чеснока, когда дело доходит до снижения высокого уровня крови у людей, была аналогична эффективности стандартных антигипертензивных препаратов первой линии.

Это важно, потому что постоянное повышение артериального давления является фактором риска, связанным с серьезными проблемами со здоровьем, такими как сердечные заболевания, инсульт, а иногда даже смерть. Это еще не все.

Было также показано, что чеснок обладает и другими свойствами, которые могут способствовать хорошему здоровью сердца и крови, например, снижает уровень холестерина. Эта способность, по словам экспертов, более очевидна у людей с высоким уровнем холестерина, отметив, что чесночные добавки были способны снизить уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или плохой холестерин у этих людей примерно на 10-15 процентов. Он не оказал никакого влияния на уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) или хороший уровень холестерина у тех же людей.