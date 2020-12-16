https://news.day.az/medicine/1298515.html Врачи рассказали о "природной" защите новорожденных от коронавируса
Врачи рассказали о "природной" защите новорожденных от коронавируса
Дети, рожденные зараженными коронавирусом женщинами, имеют "природную" защиту от инфекции. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам Мурашко, как правило, вертикальной передачи вируса от матери к ребенку не происходит.
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