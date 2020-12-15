Врач назвал ключевой симптом коронавируса

Коронавирус отличает от других инфекций потеря обоняния и вкуса. Соответствующее заявление сделал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, потеря способности различать запахи и вкусы происходит примерно на второй неделе заболевания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это характерно прежде всего для коронавирусной инфекции. Может встречаться и у других вирусов, например, у гриппа, но для них это менее характерно", - заявил Болибок.

При этом чаще всего люди теряют обоняние при легкой форме течения коронавируса.