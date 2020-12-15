TƏBİB о безопасной вакцине «CoronaVac»

"Вакцина CoronaVac пекинской компании Sinovac Biotech безопасна, поскольку получена инактивным методом".

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, с помощью вакцин, разработанных инактивным методом, мы были вакцинированы в течение длительного времени:

"Есть также данные о долгосрочных результатах. Вакцины, изготовленные инактивиным методом, на безопасность которых мы надеемся, сегодня применяются достаточно широко - это вакцины против гриппа, бешенства, гепатита".