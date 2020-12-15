Назван процент эффективности российской, американской и китайской вакцины от коронавируса

"Эффективность разработанных в России вакцин составляет 92%, об этом сообщили в стране производителя".

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что в стране производителя сообщили, что эффективность разработанных в США вакцин составляет 95%: "Что касается готовых, вакцина COVID-19 пекинской компании "Sinovac Biotech" "CoronaVac" по предварительным результатам показала эффективность 95-97%. Эта вакцина была разработана традиционными методами. Традиционные вакцины применяются уже более 100 лет.

Возбудители, вызывающие инфекцию, нейтрализуются двумя способами. В первом случае возбудитель микроорганизма частично уничтожается. Второй способ - это полное уничтожение микроорганизмов. Когда вакцина вводится в организм, она нейтрализует вредное вещество в вирусе".