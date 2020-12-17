Малышева назвала лучший способ сбить температуру при коронавирусе

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, почему советует сбивать температуру при новой коронавирусной инфекции парацетамолом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист отметила универсальность данного препарата.

Малышева заявила, что парацетамол "глобально подходит всем".

"Самое главное - он разрешен беременным и кормящим матерям", - сказала врач в эфире телепрограммы "Жить здорово" на Первом канале.

Телеведущая отметила, что парацетамол является жаропонижающим препаратом, его безопасность "доказана с самым высоким критерием" для беременной кормящей женщины и малыша или плода.

Однако Малышева предупредила об опасности аспирина для детей младше 12 лет. Она уточнила, что это лекарственное средство "вызывает судороги, если его дают для снижения температуры".

Врач добавила, что как взрослым, так и детям также можно принимать ибупрофен.