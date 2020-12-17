Инфекционист Фаучи назвал условие выработки группового иммунитета от COVID-19

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что для появления группового иммунитета к коронавируса нового типа потребуется вакцинация до 85% населения. Об этом он сказал в интервью Vox, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если вам действительно нужен подлинный групповой иммунитет, <...> необходимо, чтобы было вакцинировано от 75% до 85% населения страны", - сказал Фаучи.

Он отметил, что эта цифра должна быть ближе к 85%.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 73 млн заболевших, свыше 41 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли.