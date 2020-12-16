В ВОЗ предлагают не уповать только на вакцину, а финансировать разработку лекарств

Международной коалиции, созданной под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), требуется 28 млрд долларов. Платформа ACT Accelerator призвана на глобальном уровне ускорить разработку средств, необходимых для профилактики, диагностики и лечения COVID-19.

"Это лучшее, что у нас есть - без вопросов, - заявил доктор Брюс Айлворд, старший советник генерального директора ВОЗ. - Как только восстановится международная торговля и передвижение, эти вложения окупятся в течение 36 часов".

ACT Accelerator объединяет страны и организации, участвующие в разработке, производстве и распределении вакцин COVID-19, лекарств и средств диагностики. Эта платформа призвана выполнить три главные задачи: обеспечить к концу 2021 года производство 2 млрд вакцин, 500 млн наборов ускоренной диагностики для стран со средним и низким доходом и 250 млн терапевтических тестов, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Брюс Айлворд признал, что собрать 28 млрд долларов в условиях финансового кризиса будет нелегко, но это нужно сделать без промедления. "Если мы сейчас не скоординируем свои усилия, то нам потом придется потратить больше времени и денег, а пандемия продлится гораздо дольше, - предупредил он. - Сейчас покончить с пандемией как можно скорее нам, честно говоря, не позволяет только отсутствие финансирования. Вот и все".

По его словам, государства и донорские организации понимают это, и, конечно, хотели бы, чтобы сумма была поменьше, осознают, что производство, а также доставка и распределение вакцин, диагностических и терапевтических средств, требует больших затрат.

Доктор Айлворд предостерег от преувеличенных надежд на вакцину от COVID-19. По его словам, ни в коем случае нельзя ослаблять работу над средствами диагностики и лечения - именно они помогают избежать тяжелой формы коронавируса и гибели людей, а значит, играют ключевую роль в восстановлении экономики.