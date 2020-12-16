Вирусолог назвал устойчивых к COVID-19 людей

Человек, который не заразился COVID-19 после контакта с больным, возможно, имеет Т-клеточный иммунитет, приобретенный после другого коронавируса, заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков. Его слова передает ura.ru.

Приобретенный от другой схожей инфекции иммунитет может быть способен распознавать COVID-19, отметил вирусолог. Причем эта способность может сохраняться на протяжении нескольких лет. По словам Чумакова, людей с подобным иммунитетом может быть 10-15 процентов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вирусолог считает, что шансов заразиться коронавирусом мало и у тех, кто недавно переболел гриппом, поскольку в крови таких людей много антивирусного белка интерферона, который мешает новому заражению.