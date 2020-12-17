Как добиться снижения суточных заражений COVID-19 в Азербайджане?

Ужесточение карантинного режима в Азербайджане является верным решением, поскольку в отсутствии вакцин - это единственный правильный способ добиться снижения суточных заражений коронавирусом.

Об этом Day.Az сказала врач-инфекционист Илаха Велиева.

"К сожалению, пандемия COVID-19 распространилась в нашей стране стремительными темпами, уровень смертности достиг высокой отметки. Иного пути кроме как введения дополнительных ограничительных мер не оставалось, поскольку из-за холодной погоды увеличивается количество людей, собирающихся в закрытых помещениях: общественном транспорте, магазинах, кафе, ресторанах и др. Поэтому наши граждане должны отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и проявить ответственность в эти непростые дни", - призвала врач-инфекционист.

Она выразила надежду на значительное снижение уровня заболеваемости коронавирусом в начале 2021 года. По ее мнению, именно в этот период ужесточенный режим карантина начнет приносить свои плоды.

"При этом невозможно предсказать заранее, будет ли нынешнее ужесточение карантинного режима последним, или придется вновь продлевать ограничительные меры. Ни в коем случае нельзя забывать о личной гигиене, мыть почаще руки. Следует соблюдать социальную дистанцию ​​и носить медицинские маски. Без всяких сомнений последующая ситуация зависит также от того, насколько добросовестно люди будут придерживаться правил карантина", - подытожила Илаха Велиева.

Абдул Керимханов