Врач предупредил об опасности антибиотиков

При отсутствии у больного коронавирусом бактериальной инфекции антибиотики не помогают, а, наоборот, могут нанести серьезный вред организму.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал врач Азербайджанского медицинского университета Айдын Алиев.

Он отметил, что необходимость в назначении антибиотиков определяется с помощью соответствующих анализов.

Врач также сказал, что людям с легкой формой заболевания COVID-19 без сопутствующих болезней не нужно ставить систему для внутривенных вливаний, так как они в состоянии самостоятельно принимать жидкость.

"Сегодня организм ряда больных коронавирусом борется как с вирусами, антибиотиками, так и с гормональными препаратами, гипервитаминозом и ненужными системами для внутривенных вливаний из-за собственных ошибок и ошибок неграмотных врачей! Не перегружайте и не разрушайте свой организм! Антибиотики - это очень тяжелые препараты! Дексаметазон - очень тяжелый гормональный препарат! К сожалению, есть много людей, которые принимают эти лекарства, когда они не нужны, усугубляя свое заболевание и даже теряя жизнь. Прием этих препаратов в любой форме без рецепта может привести к очень серьезным осложнениям! Не губите себя!" - сказал Алиев.