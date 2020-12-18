Назван неочевидный фактор, увеличивающий риск развития болезней сердца

У людей, подверженных депрессии, более высок риск развития сердечных заболеваний и инсульта в отличие от тех, у кого нет проблем с психическим здоровьем.

Как передает Day.Az, об этом сообщает British Heart Foundation со ссылкой на исследование Кембриджского университета.

Ученые проанализировали медицинские карты около полумиллиона человека, ранее не сталкивавшихся с проблемами с сердцем. Участникам исследования проставляли баллы с учетом их ответов на вопросы о настроении и любых проявлениях депрессии, с которыми они могли столкнуться за последние пару недель. Тем, у кого наблюдались подобные симптомы, ставили высокие баллы, остальным - низкие.

Спустя десять лет специалисты обнаружили, что люди с самыми тяжелыми симптомами депрессии впоследствии оказались более подвержены проблемам с сердцем. Так, известно о 21 случае сердечных заболеваний и 15 инсультах на 1000 человек с высокими баллами и лишь 14 случаев болезней сердца и 10 инсультов зафиксировано в группе с низкими баллами. Эти данные получены на основе информации о 401 219 тысячах участников исследования.

"На сегодняшний день это крупнейшее доказательство того, что чувства, связанные с депрессией, увеличивают вероятность возникновения проблем с сердцем и инсульта в будущем. Выявленный повышенный риск не так велик, эти результаты лишь часть головоломки", - рассказал профессор Эмануэле Ди Ангелантонио.

Профессор Нилеш Самани, в свою очередь, подчеркнул, что результаты научной работы не следует воспринимать как предупреждение о проблемах с сердцем для страдающих от плохого настроения или депрессией.