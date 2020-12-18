Назван срок формирования иммунитета после «лайт-вакцины» от COVID-19
После прививки "лайт-вакциной" от коронавируса нового типа иммунитет сформируется в течение трех недель, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
При этом иммунитет будет сохраняться на протяжении трех-четырех месяцев, рассказал эксперт. По его словам, эффективность такой вакцины составит около 85%, при этом у пожилых людей этот показатель может быть ниже.
"Основную свою функцию, независимо от возраста, а именно - уменьшение количества тяжелых случаев и госпитализаций, данный препарат может выполнить", - подчеркнул Гинцбург.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что специалисты Центра имени Гамалеи планируют создать "лайт-вакцину" с одним уколом и более коротким периодом выработки антител.
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