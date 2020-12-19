Врачи опровергли миф о связи гриппа с холодом

Врачи заявили, что холод сам по себе не увеличивает вероятность заболеть гриппом или простудой, риск повышают его последствия. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на MedicalXpress.

"Многие вирусы, включая риновирус и грипп, быстрее распространяются при более низких температурах. Вот почему эти вирусы легче распространяются зимой", - рассказали медики.

В то же время специалисты добавили, что зимний воздух содержит мало влаги, поэтому вирусы быстрее проникают в организм. Также вдыхание холодного воздуха плохо влияет на иммунный ответ в дыхательных путях. Из-за этого нужно носить шарфы, чтобы дышать через них теплом.

Кроме того, зимой люди страдают дефицитом витамина D, что плохо влияет на иммунитет. На здоровье также сказывается отсутствие физической активности, потому что зимой меньше людей занимаются спортом.