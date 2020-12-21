Биологи определили одну из причин воспаления при заражении коронавирусом

Молекулярные биологи выяснили, что воспаления тканей легких и других органов, которые угрожают носителям COVID-19, возникают из-за того, что иммунные клетки слишком активно вырабатывают miR-155 - короткую цепочку РНК, которая управляет реакцией иммунитета на вирусы. Предварительные результаты исследования ученые опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Молекулы miR-155 служат одним из главных регуляторов реакции организма на вирусные инфекции. Например, они отвечают за развитие воспалений. Мы изучили ту роль, которую эти молекулы играют в развитии COVID-19. Опыты на мышах показали, что лечение, которое подавляет miR-155, может стать одним из самых действенных способов защиты пациентов от гибели", - пишут исследователи.

Клетки человека и других животных вырабатывают множество коротких нитей РНК. Они гибко управляют активностью тех или иных генов, связываясь с так называемой матричной РНК. Так ученые называют своеобразную "рабочую копию" генов, которую клетки используют как шаблон для производства белков.

Искусственные копии подобных микроРНК ученые активно используют в экспериментах. Их рассматривают как один из возможных способов борьбы с раком и другими болезнями. Недавно ученые из Кореи смогли подавить размножение коронавируса нового типа, создав набор коротких нитей РНК, которые соединяются с ключевыми регионами его генома.

Кроме того, российские молекулярные биологи выяснили, что коронавирусы научились пользоваться подобными молекулами, чтобы скрывать свое присутствие от иммунитета на первых этапах развития инфекции. После этого ученые детально исследуют, как взаимодействуют микроРНК и частицы SARS-CoV-2.

Молекулярные биологи под руководством доцента Военно-медицинского университета в Бетесде (США) Рупы Бисвас обнаружили связь между микроРНК и самыми тяжелыми последствиями заражения COVID-19. В ходе нового исследования они изучали иммунные клетки нескольких десятков больных, а также экспериментировали на трансгенных мышах с человеческой версией гена ACE2.

Ученых интересовало, как меняется жизнедеятельность иммунных клеток грызунов во время так называемого "цитокинного шторма" - мощнейшего воспалительного процесса, который начинается из-за чрезмерно активной реакции иммунитета на инфекцию. Цитокинный шторм считают одной из главных причин смерти носителей SARS-CoV-2.

В ходе исследования Бисвас и ее коллеги заразили несколько десятков грызунов, дождались, пока у них появятся первые видимые симптомы болезни и проследили, как в их иммунных клетках менялась концентрация различных типов коротких молекул РНК. Эти изменения биологи сопоставили с тяжестью COVID-19 и тем, насколько активно в организме грызунов развивались воспаления.

Как оказалось, после начала цитокинного шторма в организме мышей резко увеличивалась концентрация одной из молекул микроРНК, miR-155. Столь же высокая ее концентрация сохранялась и в крови нескольких десятков мужчин, которые перенесли самые тяжелые формы COVID-19.

Ориентируясь на это, Бисвас и ее команда проверили, что произойдет, если ввести в организм больных грызунов множество "зеркальных копий" miR-155, которые могут соединяться с этой цепочкой РНК и нейтрализовать ее. Эти опыты показали, что из-за этого состояние грызунов резко улучшилось, а обширные воспаления в их легких начали исчезать. Благодаря этому значительная часть мышей выжила.

Подобные результаты, по мнению авторов статьи, открывают дорогу для клинических испытаний лекарств, которые могут подавлять работу miR-155. Их можно использовать для лечения самых тяжелых случаев COVID-19. Исследователи надеются, что подобные эксперименты начнутся уже в ближайшее время.