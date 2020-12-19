Врач предупредила о вреде витаминов при коронавирусе

Прием витаминов опасен во время вирусных заболеваний, в том числе коронавируса, так как они делают инфекцию только сильнее, а не ускоряют процесс выздоровления. Воздержаться от употребления витаминов без назначения доктора стоит также людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), рассказала ТАСС директор центра иммунокоррекции имени Хазамовой врач-терапевт Людмила Лапа, передает Day.Az.

"Вирусы любят витамины. Если человек заболевает, то я считаю, что витамины совершенно не нужно применять, так как тем самым мы поддерживаем болезнь, вирусы тоже получают энергию от витаминов. Конечно, это касается и коронавируса", - сообщила она.

Лапа отметила, что прием витаминов является важным элементом профилактики заболеваний, в том числе и коронавируса, а также важным этапом восстановления организма после выздоровления. "Москва - это пандемичный район: витаминов мало, солнца нет, поэтому и витамин D мы советуем, и витамин C, это все полезно", - поясняет врач.

Употреблять витамины сразу после выздоровления нельзя. Необходимо, чтобы прошла хотя бы неделя, предостерегает она.

"Когда мы уже поправились, через 7-10 дней - тут витамины как раз очень хороши будут, потому что восстанавливать иммунную систему с помощью витаминов очень здорово", - сказала Лапа.